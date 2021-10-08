Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных сетевых ресурсов. Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках. В понедельник Facebook, Instagram и WhatsApp не работали 6 часов.

