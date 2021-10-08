Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил, что присудил бы эту награду политику Алексею Навальному

Главный редактор «Новой газеты» сказал об этом в эфире «Эха Москвы». Дмитрий Муратов добавил, что не оставит себе денежную часть премии, которая составляет больше миллиона долларов. По данным СМИ, эту сумма разделят поровну оба лауреата Нобелевской премии мира – Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Абсурдными назвал в эфире «Эха Москвы» претензии которые появились в соцсетях к Дмитрию Муратову, глава программы «Российская внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей Колесников полагает, что это еще раз продемонстрировало раскол в гражданском обществе.