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Эксклюзив Эха 22:03, 08 октября 2021

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил, что присудил бы эту награду политику Алексею Навальному

Главный редактор «Новой газеты» сказал об этом в эфире «Эха Москвы». Дмитрий Муратов добавил, что не оставит себе денежную часть премии, которая составляет больше миллиона долларов. По данным СМИ, эту сумма разделят поровну оба лауреата Нобелевской премии мира – Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Абсурдными назвал в эфире «Эха Москвы» претензии которые появились в соцсетях к Дмитрию Муратову, глава программы «Российская внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей Колесников полагает, что это еще раз продемонстрировало раскол в гражданском обществе. 


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