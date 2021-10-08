В России, как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч

В России как пишет газета РБК со ссылкой на данные Росстата число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч человек. Летальность резко возросла этим летом.

Июль и август оказались самыми тяжёлыми для россиян за всё время эпидемии коронавируса. Эти летние месяцы, как подсчитали в Росстате, унесли жизни 100 с лишним тысяч человек. С начала года в общей сложности от коронавируса умерли больше 250-ти тысяч россиян. Этот показатель намного выше чем за весь прошлый год. Тогда по данным Росстата скончались 163 тысячи человек, отмечает газета РБК. Власти в последнее время объясняют ухудшение ситуации новой волной ковида, вызванной индийским штаммом, который опаснее китайского. Между тем по данным правительственного штаба по борьбе с коронавирусом в России от ковида за всё время эпидемии умерли 214 тысяч человек, то есть почти вдвое меньше цифры, которые приводит Росстат. Расхождения власти неизменно объясняют разной методикой подсчёта. Штаб публикует самые оперативные данные, в то время как Росстат получает сведения по смертности из загсов. Ведомство оттуда забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а позже напрямую получает окончательные данные по мере их появления.

С начала месяца число умерших за сутки практически ежедневно растёт и достигает новых максимальных значений с начала эпидемии. Сегодня оперативный штаб сообщил о 936-ти летальных случаях – это очередной максимум.