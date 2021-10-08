В России увеличат в следующем году максимальное пособие по безработице

Как сообщили в министерстве труда, оно составит 12 792 рубля. Максимальное пособие по безработице могут получить граждане, которые потеряли доход, но постоянно работали ранее. На минимальное пособие могут претендовать те, кто не работал, не работал долго или был уволен по своей вине.