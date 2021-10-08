Бывший президент Украины Петр Порошенко отверг обвинения по поводу поставок угля из непризнанных ДНР и ЛНР, заявили в его партии. О необходимости проверить Порошенко заявил сегодня глава СБУ Иван Баканов, передает РИА Новости. С поставками угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса связано новое обвинение в госизмене и содействиии терроризму, которое сегодня предъявили политику Виктору Медведчуку. Он является кумом президента России Владимира Путина и с мая находится под домашним арестом.