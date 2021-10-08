Участникам избиения в московском метро предъявлено обвинение в покушении на убийство

Также их обвиняют в угрозе насилием представителям власти, передает РИА Новости. До этого дело расследовали по статье о хулиганстве. Пострадавший Роман Ковалев рассказал, что в вагоне метро вступился за девушку и его избили трое выходцев из Дагестана. Потом их задержали. Видео нападения вызвало резонанс в соцсетях.
2021-10-08T21:32:34+03:00
2021-10-08T21:32:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916636-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 08 октября 2021
Загрузка комментариев...