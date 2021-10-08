США отменили санкции в отношении двух иранских компаний, которые связаны с ракетной программой Ирана

Это означает, что их активы в Америке будут разморожены, американским гражданам и компаниям вновь разрешено вести с ними дела, передает газета Hill. Издание отмечает, что Белый дом принял решение об отмене санкций, вероятно, в надежде в скором времени возобновить непрямые переговоры с Тегераном в Вене по восстановлению ядерной сделки с Ираном.
2021-10-08T21:04:03+03:00
2021-10-08T21:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 08 октября 2021
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