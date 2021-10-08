Британская медиакомпания «Би-би-си» раскритиковала включение московского корреспондента Андрея Захарова в список иноагентов. В заявлении компании на сайте русскоязычной редакции говорится, что она отвергает это решение российских властей и намерена поддерживать тех, кто попал в реестр. Минюст эти вечером включил в перечень СМИ-иноагентов 9 журналистов, издание «Кавказский узел» и международную расследовательскую группу Bellingcat.
2021-10-08T21:03:45+03:00
2021-10-08T21:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 08 октября 2021
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