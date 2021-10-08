Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что присудил бы эту премию Алексею Навальному

Главный редактор «Новой газеты» сказал в эфире «Эха Москвы», что политика стоило бы наградить за его абсолютную смелость и выдающуюся самоиронию. Муратов добавил, что не оставит себе денежную часть Нобелевской премии мира. Ранее он сказал, что направит часть средств в благотворительный фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

