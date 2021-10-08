Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП из-за коронавируса

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, решение вступает в силу с 11 октября. Как заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном.