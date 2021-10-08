Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП из-за коронавируса

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, решение вступает в силу с 11 октября. Как заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном.
2021-10-08T20:33:51+03:00
2021-10-08T21:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 08 октября 2021
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