Эмират Абу-Даби смягчил условия въезда для российских туристов

Министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило российскую вакцину «Спутник V», теперь она входит в список препаратов, с которыми разрешен въезд, передает Интерфакс. До включения России в «зеленый список» туристы должны были проходить после прибытия 10-дневный карантин. Теперь требуется сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

