МИД России потребовал от США снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников американской дипмиссии

Министерство иностранных дел России потребовало от США снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников американской дипмиссии.

В российском МИДе сообщили, что сотрудники американского посольства в Москве подозреваются в краже. По данным ведомства, три административно-технических работника посольства США украли рюкзак у детского психолога, отдыхавшего в баре. Как только потерпевший обнаружил пропажу, он сразу обратился в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД уже подтвердили, что трое подозреваемых в совершении кражи установлены. Ими оказались морпехи чуть старше 20 лет.

Российские власти отметили, что с случае отказа американских партнеров снять с подозреваемых неприкосновенность, они должны незамедлительно покинуть территорию нашей страны.

Ранее подобный инцидент произошел в Тверской области. Служащие американского диппредставительства украли указатель на железнодорожной станции. Как сказали в МИДе, иммунитет подозреваемого тогда снят не был, и сотрудника посольства отправили в США.

Американские власти пока никак не отреагировали на требования российской стороны.