Россия просит ОЗХО предоставить видеоматериалы, отснятые при отборе биопроб у Алексея Навального

Это сообщили сегодня в МИДе. Ранее российские дипломаты сообщили, что предоставили ответ США и еще 44 странам на вопросы о химическом оружии в связи с отравлением в августе прошлого года политика Алексея Навального. Москва неоднократно отрицала причастность к этому госструктур.