Россия просит ОЗХО предоставить видеоматериалы, отснятые при отборе биопроб у Алексея Навального

Это сообщили сегодня в МИДе. Ранее российские дипломаты сообщили, что предоставили ответ США и еще 44 странам на вопросы о химическом оружии в связи с отравлением в августе прошлого года политика Алексея Навального. Москва неоднократно отрицала причастность к этому госструктур.
2021-10-08T20:02:28+03:00
2021-10-08T20:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 08 октября 2021
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