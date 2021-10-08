МИД требует снять дипломатический иммунитет с троих сотрудников посольства США в Москве

В ведомстве сказали ТАСС, что их собираются привлечь к уголовной ответственности. В случае отказа снять иммунитет министерство требует от них немедленно покинуть страну. Ранее в московской полиции сообщили, что трое административно-технических сотрудника посольства США подозреваются в краже у мужчины в баре рюкзака. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
2021-10-08T19:33:22+03:00
2021-10-08T19:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 08 октября 2021
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