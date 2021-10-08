Смертность в августе выросла на треть в годовом выражении, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Она отметила, что из общего прироста летальных исходов более 80% приходится на коронавирус. По данным Росстата, естественная убыль населения в период с января по август этого года выросла на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 595 тысяч человек.
2021-10-08T19:32:58+03:00
2021-10-08T19:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 08 октября 2021
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