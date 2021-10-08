Британская медиакомпания «Би-би-си» осудила включение своего корреспондента Андрея Захарова в реестр иноагентов

Редакция подчеркивает, что главный ее приоритет сейчас поддержать Андрея Захарова, чтобы он и все его коллеги могли продолжить свою работу по освещению событий в России в это важное время. Минюст эти вечером включил в перечень СМИ-иноагентов 9 журналистов, издание «Кавказский узел» и группу Bellingcat.