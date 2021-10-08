Внесенная Минюстом в список СМИ-иноагентов юрист Арапова рекомендует всем попавшим в реестр обжаловать это решение

Внесенная Минюстом в список СМИ-иноагентов медиа юрист Галина Арапова рекомендует всем попавшим в реестр обжаловать это решение. Директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ*(российские власти считают НКО-иноагентом) Галина Арапова высказала такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что и сама так поступит.

«Придется обжаловать это все и, собственно, я то же самое рекомендую сделать и всем остальным журналистам, активистам, организациям, которые попадают в этот реестр, поскольку попадание в этот реестр нарушает как минимум четыре статьи европейской конвенции, конечно, это надо обжаловать», – пояснила она.

Г.Арапова рассказала, что на ее работу попадание в реестр не повлияет. «Не повлияет на работу Центра никак, мы уже как Центр защиты прав СМИ работаем как НКО-иноагент шесть с лишним лет, почти семь, с учетом того, что меня еще лично добавили, ну просто это увеличит в два раза объем всякой-разной бюрократической отчетности и так далее. Потребует от меня лично помимо всего прочего, помимо отчетов, проставление этих пометок. Я думаю, что моя репутация как медиа юриста от этого никаким образом не изменится. И мой опыт, и мои знания. Не думаю, что это повлияет на мою лично работу или работу организации, которую я возглавляю», – заключила юрист.

Сегодня в реестр иностранных агентов внесли еще девять человек и три организации.