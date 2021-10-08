Минюст расширил список СМИ-иноагентов, включив туда ещё 9 человек, а также проект Bellingcat и ряд других изданий

Минюст расширил список СМИ-иноагентов, включив туда ещё 9 человек, а также расследовательский проект Bellingcat и ряд других изданий.

В перечень Минюста попала директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Её организация, ранее сама признанная иностранным агентом, 25 лет оказывает юридическую помощь журналистам и редакциям по всей России.

В список внесли также журналистов телеканалов «Дождь» Даниила Сотникова и «Настоящее время» Романа Перла, а ещё русской службы BBC Андрея Захарова. СМИ-иноагентами с этого дня стали бывшая журналистка издания Проект Елизавета Сурначёва, её коллега с Радио свобода Татьяна Вольтская и несколько сотрудников созданного радиостанцией медиапроекта Север.Реалии, в том числе Елена Соловьёва. В соцсетях она объяснила решение Минюста желанием властей задушить всё живое.

Издание Bellingcat – участник громких расследований, включая отравление летом прошлого года политика Алексея Навального, утверждалось, что за этим стоят сотрудники ФСБ, теперь тоже иностранный агент. Как и сетевое издание Кавказский узел, которое много пишет о проблемах в Чечне, Ингушетии и других регионах.

Напомним, что «Дождь», Радио Свобода, Север.Реалии и «Настоящее время» власти считают иноагентами, а издание «Проект» признано нежелательной организацией.

В списке СМИ-иноагентов уже 85 журналистов и изданий. В их числе Медуза, Медиазона, Insider и Важные истории. Власти дали понять, что не намерены отменять закон об иноагентах, несмотря на требование общественности и редакций крупных СМИ.