Американская корпорация «Локхид Мартин» сообщила, что в ВВС США поступили первые лазерные установки

Это высокомощное оружие воздушного базирования. В ближайшее время начнутся наземные тесты, а в следующем году воздушные. Лазерная установка предназначена для борьбы с зенитными ракетами и ракетами класса «воздух – воздух», а также беспилотниками и наземными электронными системами.