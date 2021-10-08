Американская корпорация «Локхид Мартин» сообщила, что в ВВС США поступили первые лазерные установки

Это высокомощное оружие воздушного базирования. В ближайшее время начнутся наземные тесты, а в следующем году воздушные. Лазерная установка предназначена для борьбы с зенитными ракетами и ракетами класса «воздух – воздух», а также беспилотниками и наземными электронными системами.
2021-10-08T19:05:25+03:00
2021-10-08T19:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 08 октября 2021
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