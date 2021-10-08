Сенатор: Нобелевская премия, которую получил главный редактор «Новой газеты», не подпадает под закон об иноагентах

Нобелевская премия, которую получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, не подпадает под закон об иноагентах, заявил сенатор Александр Башкин. Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета сказал РИА Новости, что такая награда не является финансированием из-за рубежа.

Лауреатами Нобелевской премии мира сегодня стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Дмитрий Муратов сказал, что присудил бы награду политику Алексею Навальному.