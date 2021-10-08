Одна из них начнет принимать коронавирусных пациентов уже завтра, второе учреждение – на следующей неделе, сказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, если будет необходимо, задействуют резерв в Ленэкспо и Мариинскую больницу.
Власти Петербурга сообщили, что две больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали
Одна из них начнет принимать коронавирусных пациентов уже завтра, второе учреждение – на следующей неделе, сказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, если будет необходимо, задействуют резерв в Ленэкспо и Мариинскую больницу.