Власти Петербурга сообщили, что две больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали

Одна из них начнет принимать коронавирусных пациентов уже завтра, второе учреждение – на следующей неделе, сказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, если будет необходимо, задействуют резерв в Ленэкспо и Мариинскую больницу.

