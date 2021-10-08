Дмитрий Муратов сказал, что он бы голосовал в Нобелевском комитете за политика Алексея Навального

Это сообщил в «Твиттере» журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса сегодня стали лауреатами Нобелевской премии мира. Дмитрий Муратов сегодня ожидается в нашем эфире в программе «Особое мнение» после 19-ти часов.

