Десятки человек погибли во время взрыва мечети на севере Афганистана

В организации теракта подозревают запрещенное в России движение «Исламское государство».

Ужасающие видеокадры и снимки из мечети в провинции Кундуз сейчас активно распространяются через социальные сети. На кадрах видны трупы, фрагменты тел и обломки здания. Смертник привел в действие взрывное устройство во время пятничной молитвы при огромном количестве верующих. По разным данным, погибли от 50 до 100 прихожан.

Захватившее власть движение Талибан – оно признано в России террористическим и запрещено – ведет расследование. Ответственность за произошедшее пока никто не взял. Однако представители талибов полагают, что теракт организовала местная ячейка группировки «Исламское государство». Она активно противостоит новому правительству и уже совершила несколько подобных атак.

BBC подчеркивает, что нападению подверглась шиитская мечеть. Мусульманские экстремисты-сунниты, включая местную группировку ИГИЛ, считают шиитов еритиками. В пролом шиитское меньшинство неоднократно становилось мишенями. Смертники взрывали мечети, спортивные клубы и школы. Если версия о причастности «Исламского государства» к сегодняшнему теракту подтвердится, это будет означать расширение его влияние в Афганистане, заключают авторы британского телеканала.

Власти Афганистана объявили о начале спецоперации против боевиков сразу в нескольких провинциях, сообщает Интерфакс.