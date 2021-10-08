Европа предупредила о том, что резкое подорожание газа может негативно сказаться на репутации России

Посол ЕС в интервью РБК сказал, что это произойдет в том случае, если у Брюсселя создастся впечатление, что Москва не может или не хочет реагировать на растущий спрос. Цены на газ ЕС будет обсуждать на саммите в конце октября.

Мир ожидает энергетический кризис, выход из которого не обещает быть скорым, отмечают некоторые западные эксперты. С подробностями на эту тему, по материалам зарубежных изданий — Ринат Валиулин.

Сайт «Си-эн-эн Бизнес» пишет о стремительном росте европейских и мировых цен на газ, которые по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличились в восемь раз, что в переводе на цену нефти эквивалентно 230 долларам за баррель.

Комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон накануне сообщила журналистам, что на предстоящей неделе Евросоюз намерен разработать долгосрочный план ответных мер на возникшие вызовы, подчеркнув, что приоритетом в них будет сдерживание воздействия кризиса на общество, в первую очередь, на наиболее уязвимые слои населения.

Портал отмечает, что ситуация с нехваткой природного газа неминуемо ведет к росту цен на другие, менее экологичные виды топлива — нефть и уголь. В Индии, которая в значительной степени зависит от угля, половина угольных электростанций сможет проработать еще не более пары дней.

Корни нынешнего кризиса кроются в резко возросшем спросе на электроэнергию с выходом мировой экономики из пандемии — ситуацией, которая еще больше усугубилась необычно холодной прошлогодней зимой и невозможностью вовремя пополнить запасы газа в газохранилищах. Другими не менее важными факторами стала увеличившийся спрос Китая на сжиженный газ, общее сокращение российских поставок и слабые ветра в последние несколько недель по всей Европе, затруднившие полноценную работу ветрогенераторов.

В США, которые сами являются экспортером природного газа, положение дел не намного лучше, продолжает «Си-эн-эн Бизнес». Цены на нефть на этой неделе здесь достигли наивысшей отметки за последние семь лет. По расчетам «Бэнк оф Америка», если зима будет холодной, стоимость барреля марки Брент перевалит за сотню долларов. Эксперты предсказывают, что при неблагоприятном погодном сценарии предстоящей зимой правительствам крупнейших европейских экономик, в первую очередь, Германии и Великобритании придется ограничивать производство и потребление газа на промышленных предприятиях ради обеспечения теплом своих граждан.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, отвечая накануне на призывы критиков к сокращению инвестиций в обновляемую энергетику в пользу развития газовой энергетики, заявила, что Евросоюз, который сегодня на 90 процентов зависит от импорта газа, продолжит прежнюю политику в этой области, поскольку обновляемые источники энергии способны обеспечить Европе стабильные цены и экономическую независимость.