За 6 лет РФ потратила на выплату компенсаций, назначенных ЕСПЧ за пытки в колониях и СИЗО, несколько миллионов евро

За последние 6 лет Россия потратила на выплату компенсаций, назначенных ЕСПЧ за пытки в колониях и СИЗО, несколько миллионов евро. Впрочем, как пишет газета РБК, это лишь одна тысячная от всех годовых расходов тюремного ведомства.

Общественный проект Гулагу.нет продолжил публиковать доказательства пыток в учреждениях ФСИН. Сегодня на своем сайте движение сообщило о подобных случаях в СИЗО Иркутска и в туберкулезной больнице Саратова.

Несколько дней назад основатель Гулагу.нет Владимир Осечкин сообщил, что сотрудникам проекта удалось вывезти секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники и ФСИН шантажировали заключенных и принуждали их выполнять любые приказы. Независимые правозащитники получили больше 40 гигабайт видео, документов и фото.

Журналист и правозащитник Ева Меркачева считает, что в безнаказанности сотрудников ФСИН виноваты, в том числе, и следственные органы. Такое мнение она высказала в эфире «Эха Москвы». Ева Меркачева добавила, что события, которые произошли в саратовской туберкулезной больнице, вызвали общественный резонанс из-за особой жестокости пыток.