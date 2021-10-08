На фоне максимума смертности от коронавируса в России еще семь регионов ужесточают ограничения

Ежедневный прирост числа скончавшихся снова стал самым высоким с начала пандемии и составил 936 человек. По официальным данным, количество заболевших в России в сутки уже превысило порог в 27 тысяч, тогда как месяц он был на уровне 18 тысяч. После подъема заболеваемости коронавирусом в Саратовской, Челябинской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе решили ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Это коснется сотрудников медицинских и образовательных организаций, сферы услуг. В Псковской области перечень тех, кто обязательно должен привиться от коронавируса, расширили, включив туда сотрудников гостиниц, курьеров и работников пищевых производств.

Ужесточаются и ограничения, связанные с посещением общественных мест. В Благовещенске, Калининграде и на Сахалине пропускать в кафе, рестораны, фитнес-клубы и театры будут только по QR-коду о наличии иммунитета к коронавирусу или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Ограничения никому не нравятся, но темпы вакцинации не позволяют от них отказаться, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал вести разъяснительную компанию о важности коллективного иммунитета.

В Роспотребнадзоре подъем заболеваемости связывают с сезонным фактором. Рост фиксируется в более чем 60 регионах России.



Европейское агентство по лекарственным средствам может провести дополнительные проверки по вакцине «Спутник». Об этом регулятор сообщил агентству РИА Новости. Сегодня в Минздраве говорили, что согласуют детали визита представителей европейского агентства для сертификации препарата. Сегодня газета РБК опубликовала интервью с послом Евросоюза, который заявил, что Россия затягивает взаимное признание ковид-паспортов, которые должны позволить российским туристам въезжать в ЕС.

Между тем, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что сейчас взаимодействие по этому вопросу продвинулось. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в разных странах отношение к российской вакцине неоднозначное.

Евросоюз уже признал ковид-сертификаты из 16-ти стран, не входящих в объединение. Еще 15 государств находятся на пути к этому.