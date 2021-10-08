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18:10, 08 октября 2021

Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира. Имена лауреатов сегодня объявили в Осло.

«Усилия по сохранению свободы выражения мнений — обязательного условия для демократии и мира», с такой формулировкой журналистов из России и Филиппин отметили Нобелевской премией мира.

Для Дмитрия Муратова премия мира стала неожиданной. Он даже признался интернет-изданию Подъём, что увидев звонок из Норвегии, воспринял это как ошибку и сбросил его.

Главным редактором Новой газеты Муратов был с 1995-го по 2017й годы, спустя пару лет он вернулся к этой должности. Война в Чечне, нарушения прав человека, коррупция в России – эти и многие другие темы освещало издание под его руководством. Журналисты Новой становились лауреатами более чем 60-ти профессиональных премий, в том числе Пулитцеровской. Сотрудникам издания не раз угрожали и даже расправлялись с ними. Вчера было 15 лет со дня убийства Анны Политковской, заказчика преступления, совершённого в подъезде её дома в центре Москвы на Лесной улице, так и не установили. В 2003м погиб писатель и журналист Новой Юрий Щекочихин, его коллеги подозревают отравление, возможно, радиоактивным веществом. В 2009м неонацисты застрелили недалеко от метро Кропоткинская адвоката Станислава Маркелова и внештатную корреспондентку издания Анастасию Бабурову. Были и угрозы. Весной 17-го года в редакцию «Новой» прислали письмо в конверте с неизвестным белым порошком, на конверте стояла пометка Грозный. Спустя полтора года к редакции издания подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, который много писал об участии российских военных в Сирии. Полгода назад возле редакции Новой распылили химическое вещество, незадолго до этого вышло продолжение расследования об убийстве в Чечне 27-ми человек. За этим как утверждало издание стоит полк полиции спецназначения имени Кадырова.

Филиппинская журналистка Мария Ресса, которая также получила премию мира, известна своими расследованиями, в том числе о президенте страны Родриго Дутерте. Он борется с теми, кого подозревают в наркоторговле. В стране убили больше 20 тысячи человек, вина многих из них не доказана. Против журналистки, которая много об этом пишет, власти возбудили больше 10-ти уголовных дел, Ресса называет их политическими.

Лауреатов Нобелевской премии мира сегодня поздравил генсек ООН Антонио Гутерриш. Он написал в Твиттере, что это напоминание о том, что никакое общество не может быть свободным без журналистов, которые расследуют правонарушения и говорят правду властям.

Муратов также получил поздравления от послов США и Германии, а в Кремле деятельности журналиста высокую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В российском правительстве также назвали заслуженной награду главного редактора «Новой газеты».

В Союзе журналистов России приветствуют присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» и филиппинской журналистке. Секретарь организации Михаил Федотов отметил важность деятельности СМИ. Михаил Федотов отметил, что Нобелевский комитет заслуживает одобрения за внимание к проблемам свободы слова.

Журналист, писатель, профессор ВШЭ Александр Архангельский полагает, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал новой политической фигурой для России. Такое мнение эксперт высказал в эфире «Эха Москвы». Александр Архангельский также считает, что Дмитрий Муратов после получения Нобелевской премии мира останется журналистом и не уйдет в политику.

Депутат Мосгордумы, председатель Движения «Выбор России» Владимир Рыжков уверен, что российский лауреат Нобелевской премии мира безоговорочно заслужил эту награду. Владимир Рыжков назвал работу Дмитрия Муратова гражданским и профессиональным подвигом.

В связи с вручением премии Муратову в российском сегменте социальных сетей начались споры о том, правильно ли его наградили. Среди основных претендентов на награду еще накануне называли, например, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Алексея Навального.

. Вручением Нобелевской премии мира главреду независимого издания Запад дает власти понять, что знает о происходящем в России. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Зоя Светова. «Премия, которая дается Муратову, она дается и «Новой газете» и в лице «Новой газеты» она дается всей свободной и независимой журналистике, которую сегодня у нас уничтожают. Поэтому, мне кажется, что это очень важно, что на Западе это заметили, что на Западе это поняли и, что присуждением этой премии, они дают понять и Владимиру Путину, и Кремлю, и вообще российской власти, что они знают, что происходит в России и что в России уничтожают журналистику и журналистика становится запрещенной профессией. И они с этим не согласны», – пояснила она. З.Светова считает, что Навальный еще может получить премию мира в будущем. «Наверное, нам кажется, что было бы справедливым, если бы Нобелевскую премию мира дали Навальному или Светлане Тихановской или Марии Колесниковой. И Навальный, и Колесникова это политические заключенные. Очень хорошо об этом написал Кирилл Рогов, он написал, что вероятно на Западе считают, что в России еще не такая ситуация, когда нужно давать Нобелевскую премию мира политическому заключенному. Я, к сожалению, вынуждена констатировать, что такие времена постепенно настают, и вполне возможно, что в ближайшее время премию мира дадут и Алексею Навальному, если он будет продолжать сидеть в российской тюрьме и получит еще больший срок, нежели он сейчас получил. Я думаю, что у них такая логика у этого жюри. Не сиюминутная. Потому что дать премию Навальному, это такое сиюминутное было бы, здесь и сейчас. А дать премию Дмитрию Муратову это своего рода символическая премия», – рассуждает журналист. Светова отметила, что премии не в силах защитить лауреатов. «Это достаточно сложный вопрос и вообще вопрос о том, помогают ли премии человеку, общественному деятелю, которому они вручаются. Мне кажется, очень точный ответ дает судьба Анны Политковской. Анна Политковская к тому времени, когда ее убили, в 2006 году была самой известной русской журналисткой на Западе и лауреатом всевозможных премий. И насколько я слышала, она считала, что каким-то образом ее охраняют эти премии. Тем не менее, это ни в коей мере не спасло ее от того, что ее убили 15 лет назад именно за ее профессиональную деятельность», – привела в пример З.Светова.  


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