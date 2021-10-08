Минюст включил в список иноагентов издание «Кавказский узел», группу Bellingcat и 9 человек

В перечень попали Галина Арапова, директор «Центра защиты прав СМИ», который уже признан властями иноагентом, и 8 журналистов — Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. Ранее международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала целый ряд расследований о сбитом на востоке Украины «Боинге» и об отравлении сотрудниками ФСБ политика Алексея Навального. В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.