Минюст включил в список иноагентов издание «Кавказский узел», группу Bellingcat и 9 человек

В перечень попали Галина Арапова, директор «Центра защиты прав СМИ», который уже признан властями иноагентом, и 8 журналистов — Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. Ранее международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала целый ряд расследований о сбитом на востоке Украины «Боинге» и об отравлении сотрудниками ФСБ политика Алексея Навального. В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.
2021-10-08T18:33:00+03:00
2021-10-08T18:33:29+03:00
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18:33, 08 октября 2021
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