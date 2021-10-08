В Москве открыли мемориальную доску актеру Юрию Никулину

Памятный знак появился на доме 2⁄6 на Большой Бронной, где артист жил с 1970-го по 1997 год. Как сообщили в Мосгорнаследии, автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников, который в 2000-м году создал скульптуру, стоящую сейчас перед зданием цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.
2021-10-08T17:33:56+03:00
2021-10-08T17:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 08 октября 2021
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