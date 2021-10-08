Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что получил политическое убежище в Швеции

Он отметил своем телеграм-канале, что ждал этого шесть лет и ему отказали в предоставлении этого статуса Польша и Германия. Абдурахманов в своих видео рассказывает о нарушении прав человека в Чечне. В феврале прошлого года на него напали в его доме, Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвал полицию.

