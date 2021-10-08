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17:32, 08 октября 2021

Котировки техасской нефти впервые за почти 7 лет превысили 80 долларов за баррель

Североморская нефть марки Brent торгуется на бирже уровне 83 долларов за баррель. Нефть дорожает из-за роста спроса на фоне резких скачков цен на газ. В среду стоимость этого топлива на торгах в Европе достигла почти двух тысяч долларов за тысячу кубометров, сегодня цена газа опустилась почти до тысячи долларов.  


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