Котировки техасской нефти впервые за почти 7 лет превысили 80 долларов за баррель

Североморская нефть марки Brent торгуется на бирже уровне 83 долларов за баррель. Нефть дорожает из-за роста спроса на фоне резких скачков цен на газ. В среду стоимость этого топлива на торгах в Европе достигла почти двух тысяч долларов за тысячу кубометров, сегодня цена газа опустилась почти до тысячи долларов.