Генпрокурор Украины сообщил, что политику Виктору Медведчуку предъявили новое обвинение

Это статьи о госизмене и содействии террористической деятельности, передает ТАСС. Новое обвинение касается схемы поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014 и 2015 годах. С мая Медведчук находится под домашним арестом. Он является кумом президента России Владимира Путина.

