Сбор поручительств за экс-директора «Открытой России» Пивоварова пройдет 9 октября в Москве

Сбор поручительств за экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова пройдет 9 октября в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава его штаба Татьяна Усманова.

Она напомнила, что Пивоваров 5-ый месяц находится в СИЗО Краснодара за репост сообщения нежелательной организации.

«Завтра с 13.00 до 23.00 в «Открытом пространстве» в Москве будет проходить сбор поручительств за Андрея Пивоварова. 13 октября у Андрея в Краснодаре будет суд по продлению меры пресечения. Он сейчас сидит в СИЗО N1 Краснодара. Мы надеемся, что его отпустят под домашний арест или подписку о невыезде», — сказала Т.Усманова.

*— Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ