Пользователи жалуются на сбои в соцсети ВКонтакте

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, основные проблемы возникли после 14-ти часов. Сообщения о неполадках поступают в основном из Москвы и Петербурга. В пресс-службе соцсети пообещали как можно быстрее все исправить.
2021-10-08T17:07:05+03:00
2021-10-08T17:07:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:07, 08 октября 2021
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