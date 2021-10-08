Пользователи жалуются на сбои в соцсети ВКонтакте

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, основные проблемы возникли после 14-ти часов. Сообщения о неполадках поступают в основном из Москвы и Петербурга. В пресс-службе соцсети пообещали как можно быстрее все исправить.