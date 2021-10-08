Суд в Москве сегодня рассмотрит два новых протокола в отношении компании Google на 8 миллионов рублей

Роскомнадзор их составил в связи с отказом удалить запрещенный в России контент, – передает ТАСС. На данный момент американская компания по тем же причинам оштрафована в России суммарно на 39 миллионов рублей. Соцсеть Twitter – более чем на 40 миллионов, а Facebook – на 70 миллионов. Под запрещенным контентом власти, по сведениям информагентств, прежде всего, понимают призывы к несогласованным акциям в поддержку политика Алексея Навального.
2021-10-08T17:06:48+03:00
2021-10-08T17:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 08 октября 2021
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