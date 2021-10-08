Власти Оренбургской области сообщили, что количество погибших в результате отравления алкоголем выросло до 18 человек

Власти Оренбургской области сообщили, что количество погибших в результате отравления алкоголем выросло до 18-ти человек. Задержаны шесть подозреваемых.

На данный момент потерпевшими признаны жители четырех территорий востока Оренбургской области. В частности, в городе Ясном сиротами остались пятеро детей, родители которых отравились суррогатным алкоголем. В крови у пострадавших обнаружили метанол, норма которого, в некоторых случаях, была завышена в пять раз. На восток области была отправлена бригада реаниматологов и наркологов, а также выделены аппараты ИВЛ и подготовлена санавиация. Установлено, что поддельную продукцию производили в Орске, ее продавали под видом разных марок в том числе «Родники Сибири» и «Хортиця». С утра задержали трех человек, которые, как утверждает полиция, занимались производством и сбытом через торговые точки. В общей сложности у них изъяли почти 4500 бутылок. Одна из сотрудниц магазина, расположенного рядом со складом суррогата, рассказала, что точка работала не менее 3-х лет. К вечеру следственный комитет сообщил о задержании еще трех человек, причастных к организации производства и распространения спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, расследование на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин. В соцсетях правительства появились сообщения с просьбой в ближайшее время воздержаться от покупки алкоголя, а в сёлах поручено провести обход домов, поскольку у людей могут оставаться ранее купленные напитки. Сразу после массового отравлений начались проверки в магазинах области, на данный момент изъято около 300 немаркированных бутылок в пяти населенных пунктах.

Сейчас местные врачи собирают списки всех, кто мог употреблять поддельную продукцию.