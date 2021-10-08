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17:05, 08 октября 2021

Столичные власти обещали 2 миллиона рублей москвичу, избитому в метро

Столичные власти обещали 2 миллиона рублей москвичу, избитому в метро уроженцами Дагестана после того как он вступился за девушку. Пострадавшего в больнице сегодня навестили мэр Москвы и начальник полиции столичной подземки.

Деньги Роману Ковалёву метрополитен выплатит по распоряжению мэра. Фото, на котором градоначальник в больничной палате жмёт руку избитому в метро москвичу, который вступился за девушку, появилось в интернете. Сергей Собянин на нём без маски, как и пострадавший от дагестанцев. Врачи сделают всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, обещал мэр в соцсетях. Он также поблагодарил пассажирку, которая нажала экстренную кнопку и затем указала полиции на нападавших. Машинист поезда, дежурная по станции и наряд, задержавший хулиганов, тоже удостоились благодарности мэра. Начальник полиции метро также навестил Ковалёва в больнице и пообещал ему ночную экскурсию по подземке после выздоровления. Ковалёву, у которого сломан нос и кости лица, предстоит операция. На него напала группа дагестанцев вечером в понедельник в вагоне поезда метро. Инцидент произошёл, когда поезд подъезжал к Первомайской. Судя по видео парня, лежавшего в луже крови, один из приезжих продолжал избивать ногами по голове. Перед этим Ковалёв попросил вести себя потише трёх южан, которые по словам очевидцев, были пьяны и оскорбляли девушку.

Дагестанцы арестованы на два месяца. Дело по требованию главы СК расследуют как покушение на убийство. Сначала его возбудили по статье о хулиганстве. Александр Бастрыкин обещал наградить избитого москвича ведомственной медалью за смелость в экстремальной ситуации.


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