Американский марсоход Perceverance временно приостановил работу

Как сообщили в NASA, это связано с тем, что Марс и Земля находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца, и поддерживать связь с аппаратом невозможно. Марсоход должен вновь начать получать команды в середине октября.

Аппарат совершил успешную посадку в феврале этого года.