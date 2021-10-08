Зам.главы территориальной избирательной комиссии Подмосковья Алексей Пахомов объявлен в розыск, – передает ТАСС. По сведениям источника агентства, в отношении него еще в июле было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 12 миллионов рублей.