Спикер парламента Чечни сообщил, что старшая дочь главы республики стала в регионе министром культуры

Айшат Кадыровой 22 года. Она также возглавляет модный дом Firdaws. Глава чеченского парламента Магомед Даудов написал в Инстаграме, что дочь Рамзана Кадырова, которую он называет племянницей, внесла колоссальный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров.
2021-10-08T16:35:03+03:00
2021-10-08T16:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 08 октября 2021
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