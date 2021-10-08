Псковская область вводит систему графических кодов для посещения культурных мероприятий

Они потребуются с понедельника, с 1-го ноября их введут в регионе для общепита, – сообщил губернатор Михаил Ведерников. Графический код будет подтверждать, что обладатель вакцинировался или переболел ковидом. Аналогичную систему вводит ряд регионов из-за четвертой волны коронавируса