Главный редактор «Новой газеты» сказал о желании направить часть Нобелевской премии на помощь расследовательским СМИ

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал о желании направить часть Нобелевской премии на помощь расследовательским СМИ. По его словам, речь идет о тех изданиях, которые сейчас объявляются изгоями, – передает телеканал «Дождь» (признан российскими властями иноагентом). До этого Муратов сказал, что направит часть премии в благотворительный фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Сегодня стало известно, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира.