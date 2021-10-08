В Ассоциации туроператоров России разъяснили правила въезда туристов в Грецию в связи с коронавирусом. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

«Греция принимает российских граждан с туристическими целями, в том числе вакцинированных. Все туристы старше 12 лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия. Можно также приехать с экспресс-тестом – он должен быть сделан за 48 часов до прибытия. Эта мера обязательна для всех, независимо от того, вакцинированы туристы или нет», — рассказала она.

Также перед вылетом надо скачать и заполнить специальную анкету, чтобы получить QR-код, который тоже нужно будет предъявить при прилете в Грецию.

М.Ломидзе добавила, что по прибытии российские туристы старше 12 лет сдают бесплатный экспресс-тест на коронавирус и до получения результатов находятся в аэропорту. «После этого туристы могут отправиться на отдых или же на карантин, если тест положительный. Но с 30 июня нам неизвестны случаи, чтобы россияне попадали на карантин. В свою очередь, карантин бесплатный – он оплачивается греческой стороной», — уточнила она.

М.Ломидзе также отметила, что при переезде между островами, например, с Родоса на Крит, туристу придется «сдавать платный экспресс-тест на антиген». «Сделать это надо за 24 часа до прилета», — заключила она.