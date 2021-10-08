У водителей перестали брать деньги за платную парковку в центре Петербурга

Дело в том, что у банка через который проводили платежи, отобрали лицензию.

Ситуация, когда петербургские водители могут не платить за платную парковку, вернулась. В комитете по транспорту объявили, что штрафовать автовладельцев временно не будут. Чиновники пообещали дополнительно проинформировать, когда ситуация изменится. Все дело в том, что у банка оператора, через который проходили платежи за стоянку, отобрали лицензию. По данным регулятора, ОРбанк работал в интересах своего руководства, собственников и связанных с ним компаний, на которые приходилась значительная часть кредитов. «При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», объяснили свое решение в Центробанке. Городские чиновники пока не рассказали, почему именно этот банк был выбран для проведения платежей за парковку. Орбанком владеют пятеро предпринимателей. У всех у них есть еще другой бизнес.

Ранее в течение пяти лет петербуржцы также могли не платить за платную парковку из-за того, что чиновники не могли договориться с ГИБДД. В течение этого времени власти тратили более трехсот миллионов рублей ежегодно на обслуживание инфраструктуры.