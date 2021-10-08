В Екатеринбурге с утра проверяют школы и садики из-за сообщений об угрозах нападения

С ночи встревоженные родители звонят в полицию и на единый номер 112.

Первая информация в чатах учебных заведений появилась ещё в четверг вечером. Студенты колледжей обсуждали пересланные сообщения и фото молодого человека, который якобы обещал зайти в любое учебное заведение и устроить там стрельбу. В этих же чатах студенты сообщали друг другу, что информация — фейк, — И распространяется он не только в Свердловско области, но и в других регионах.

Ночью тема перекочевала в родительские чаты школ Екатеринбурга. Скриншоты обсуждений с утра публикуют местные информационные а-ва. Одно из популярных предложений в родительских чатах — организовать у школ дежурства, пока ситуация не прояснится.

Даже телеграм-канал УрФУ сегодня отреагировал на сообщения о якобы готовящейся стрельбе. «..университет не поддерживает распространение ложных сведений. (...) Пропускной режим в корпусах соответствует необходимым требованиям…»

Городское и областное управления МВД разбираются в ситуации с рассылкой сообщений.

По словам родителей школьников, подозрительным предметом оказался забытый кем-то рулон бумажных полотенец. Эвакуация лицея оказалась второй за день в Екатеринбурге. Утром в городе экстренные службы проверяли один из екатеринбургских ТЦ.