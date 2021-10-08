Спустя пять месяцев после стрельбы в гимназии в Казани ее директор стала обвиняемой по делу о халатности

Директору образовательного учреждения Амине Валеевой вменяют отсутствие охраны и работающих систем безопасности, из-за чего 19-летний Ильназ Галявиев смог проникнуть в здание и начал стрельбу. Валеева сейчас находится под подпиской о невыезде. В деле о халатности указаны также директор охранной фирмы, оказывающей школе услуги, и инженер по монтажу сигнализаций и систем оповещения, из-за которого якобы не сработали громкоговорители в одном из расстрелянных классов.

В результате трагедии погибли семеро детей и двое учителей. Еще более 20 человек пострадали. Незадолго до нападения «казанский стрелок» завел Telegram-канал и уверял там, что осознал себя богом. Это же он говорил и во время первого допроса. Специалисты признали его вменяемым. По данным следствия, свою вину он признал.

На днях суд в Москве продлил арест нападавшему на школу в Казане до начала следующего года. Ему грозит пожизненное лишение свободы.