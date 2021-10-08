Пользователи социальной сети ВКонтакте пожаловались на сбои

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, треть жалоб связана с работой сайта. Почти у половины возникли трудности с использованием приложения. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других российских городов. В самой социальной сети это пока никак не прокомментировали.
2021-10-08T15:33:24+03:00
2021-10-08T15:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 08 октября 2021
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