Избитому в московском метро мужчине выплатят материальную помощь в размере 2-х миллионов рублей

Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал мэр Сергей Собянин. Он сказал, что навестил пострадавшего в больнице. Тому лучше, но предстоят операция.

По предварительной информации, трое уроженцев Дагестана избили мужчину, вступившегося за девушку в метро. Она сделала замечание компании. Инцидент произошел в этот понедельник на Арбатско-Покровской линии. Все трое участников избиения арестованы.

Сегодня в Кремле, комментируя ситуацию, отказались говорить о межнациональной напряженности, подчеркивая, что речь идет о хулиганах, и неважно, какой они национальности.