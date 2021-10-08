В Москве задержали бывшего вице-президента группы ПИК по делу о мошенничестве

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что следствие просит арестовать Александра Лефеля.

Судя по странице задержанного в социальных сетях, он работал в ПИК до 2019 года. В прессе его также называли директором по развитию регионов другого девелопера, «Самолет». Однако в самой компании агентству РИА Новости сказали, что задержание Лефеля не связано с его деятельностью в «Самолете».