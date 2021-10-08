Около 50 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана

Сегодня днем во время пятничной службы в провинции Кундуз внутри мечети прогремел взрыв. По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник причастный к группировке «Исламское государство». В результате несколько десятков человек погибли, некоторые ранены, сообщают СМИ. На кадрах опубликованной записи видно, что пол здания усыпан телами, некоторым людям на месте пытались оказать помощь.

Информацию о теракте в мечети подтвердили в официальном представительстве захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Там отметили, что на месте работает специализированный отряд бойцов, который будет проводить расследование случившегося.

Напомним, движение «Талибан» и группировка «ИГИЛ» запрещены на территории России.

Талибы сообщили, что направили несколько подразделений на операцию по борьбе с «Исламским государством». Уже есть захваченные в плен террористы. Связаны ли они с организацией взрыва в мечети, пока не уточняется.